E313 volledig versperd richting Antwerpen door ongeval met vrachtwagens bij Geel-Oost ttr

16 april 2019

12u54

Bron: belga 10 binnenland Op de E313 zijn omstreeks 11.45 uur twee vrachtwagens met elkaar in aanrijding gekomen ter hoogte van Geel-Oost richting Antwerpen. De rijbaan is er volledig versperd en de files groeien erg snel aan. Het Vlaams Verkeerscentrum vreest dat de afhandeling een hele tijd zal duren, aangezien beide voertuigen moeten worden getakeld.

Het ongeval gebeurde in onduidelijke omstandigheden ter hoogte van de invoegstrook van de oprit Geel-Oost. Zowel de E313 zelf als de oprit is afgesloten tijdens het takelen. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit Geel-Oost en calamiteitenroute G volgen tot Geel-West, waar het weer de E313 op kan.

Ook op dat lokale traject gaat het echter traag, stelt het Verkeerscentrum. De omgeving de komende uren zo veel mogelijk vermijden, is dan ook de boodschap. Over langere afstand vanuit Hasselt naar Antwerpen of Gent rij je best om via Brussel, vanuit Maastricht naar Antwerpen is een omweg via Eindhoven en de E34 een alternatief.

#E313 Update ongeval Geel-Oost → Antwerpen: de snelweg is afgesloten ter hoogte van afrit Geel-Oost. Je moet er de snelweg verlaten en route G volgen tot oprit Geel-West. Meer info: https://t.co/v9YzRWTHqs pic.twitter.com/GPYuR1bwyH Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link