E313 volledig versperd na ongeval met vrachtwagens, ook hinder op de E19 door zwaar truckongeval in Sint-Job-in-'t-Goor Verkeer richting Antwerpen loopt in de soep Toon Verheijen

03 oktober 2018

10u36

Bron: Eigen berichtgeving, belga 37 Op de E313 richting Antwerpen is de rijbaan volledig versperd ter hoogte van Herentals door een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Ook de E19 Breda-Antwerpen was deze ochtend bijna volledig dicht door een zware kop-staartaanrijding van twee vrachtwagens, ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor. Op beide snelwegen is er grote hinder, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het verkeer van de E313 moet de snelweg verlaten in Herentals-Industrie en een lokale calamiteitenroute volgen om er in Herentals-West weer op te rijden. Het ongeval veroorzaakt zware verkeershinder richting Antwerpen, er staat een file vanaf Geel. Richting Hasselt staat er een kijkfile.

Er is erg veel hinder op de #E313 richting Antwerpen. In Herentals-West gebeurden 2 ernstige ongevallen. De weg is er volledig versperd. Er staat ook een kijkfile richting Hasselt.

Matig je snelheid en hou voldoende afstand. https://t.co/s4nT8FLWPY pic.twitter.com/D3siEousDO Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Op de E19 is de bestuurder van één van de twee vrachtwagens zwaargewond geraakt bij het ongeval. Hij moest door de brandweer bevrijd worden uit de cabine van zijn truck. Die was door de klap afgebroken. Het verkeer kon een hele tijd enkel via de pechstrook passeren, met lange files tot gevolg. Ook de secundaire wegen geraakten verzadigd. Intussen is de weg in Sint-Job-in-'t-Goor weer vrij. Hou wel nog rekening met een halfuur file vanaf Loenhout.

Het verkeer op #E19 richting Antwerpen is stilgevallen door ernstig ongeval in St-Job. Daar zijn twee vrachtwagens gebotst. Verkeer kan er alleen voorbij via pechstrook, en dat gaat zeer moeizaam. Mijd de zone! pic.twitter.com/i5r5CLkE3P Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link