E313 volledig versperd door brandende vrachtwagens (en lading Haribo snoep is om zeep) hr

10u59

Op de E313 richting Antwerpen zijn omstreeks 10.20 uur ter hoogte van Massenhoven twee vrachtwagens op elkaar ingereden. De cabine van de aanrijdende vrachtwagen vatte vuur. Ook de lading van de aangereden vrachtwagen - bestaande uit Haribo snoepjes - vloog in brand. Er vielen geen gewonden. De rijbaan is er volledig versperd. Alle verkeer richting Antwerpen moet de afrit Massenhoven nemen om via Zandhoven en Zoersel naar de E34 Turnhout-Antwerpen te rijden.

Het ongeval veroorzaakt al meteen een file van enkele kilometers en de hinder zal allicht een hele tijd duren. "Er is een grote, zwarte rookpluim te zien en de cabine van de vrachtwagen staat in lichterlaaie", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "Gelukkig vielen er geen gewonden. Richting Hasselt kan het verkeer trouwens wel nog door, maar daar is een kijkfile ontstaan." De aangereden vrachtwagen was geladen met Haribo-snoepjes. De lading vloog net als de cabine van de aanrijdende vrachtwagen in brand. De lading van die tweede vrachtwagen, bestaande uit sigarettenfilters, vatte geen vuur.



Wie vanuit Hasselt of de Kempen richting Antwerpen moet, wordt aangeraden al in Geel de snelweg te verlaten en binnendoor via Kasterlee naar de E34 te rijden.





Vorige week gebeurde op donderdagvoormiddag ook al een zware aanrijding tussen twee vrachtwagens op de E34 in Massenhoven. Toen stond er al snel een file van maar liefst 12 kilometer in de richting van Antwerpen.

RV (Luc-Alain de Haes)

