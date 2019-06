E313 volledig afgesloten in Geel-Oost: vrachtwagen lekt lpg

05 juni 2019

Bron: VRT NWS

Ter hoogte van afrit Geel-Oost is de E313 volledig afgesloten in beide richtingen. In de staart van een file reden vier vrachtwagens op elkaar in. Bij één van de vrachtwagens ontstond er een lpg-lek. Dat meldt VRT NWS.