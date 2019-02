E313 richting Hasselt volledig dicht door gekantelde vrachtwagen in Massenhoven: “Vermijd de omgeving” HA

22 februari 2019

18u27

Bron: Belga 0 De E313 richting Hasselt is momenteel volledig afgesloten ter hoogte van Massenhoven om de takeling van een gekantelde vrachtwagen op de Pullebrug mogelijk te maken. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet lokaal omrijden.

Op de brug kwam het kort na 18 uur tot een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. "De vrachtwagen is gekanteld op de brug en moet getakeld worden, maar er is daar weinig ruimte", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Door de complexiteit van de takeling, kan de verkeersdienst geen prognose doen over hoelang die werken zullen duren.

Het verkeer ter plaatse moet in Massenhoven de snelweg verlaten en lokaal omrijden tot Herentals-West.

Op de #E313 is het verkeer volledig stilgevallen richting Hasselt. Op de Pullebrug ligt een gekantelde vrachtwagen. Voor de takeling zal de snelweg volledig afgesloten worden in Massenhoven. Hoge wachttijd! Vermijd de zone! pic.twitter.com/GoNKy0tUWT Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link