E313 richting Hasselt versperd na zwaar ongeval in Geel-West: verschillende wegwerkers gewond KVE

25 januari 2019

06u18

Bron: Vlaams verkeerscentrum 0 Op de E313 is een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-West richting Hasselt. Het Vlaams verkeerscentrum meldt dat de snelweg is afgesloten ter hoogte van afrit Herentals-Oost. Er staat een file.

Een wagen reed er omstreeks 2 uur in op een werfwagen. Drie arbeiders die bezig waren met het herstellen van de brugvoegen, zouden volgens VRT gewond zijn geraakt. Eén zou in kritieke toestand verkeren. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat alle verkeer er van de snelweg wordt geleid. Dat gebeurt in Herentals-Oost, in Geel-West mag men de E313 weer op.

Wie vanuit Gent naar Hasselt moet, kiest best voor een route via Brussel. Alle verkeer moet de E313 verlaten in Herentals-Oost en de route F volgen.

#E313 Ongeval in Geel-West richting Hasselt. De E313 is versperd. Vanuit Gent naar Hasselt: kies voor de route via Brussel. Alle verkeer moet de E313 verlaten in Herentals-Oost en de route F volgen. Meer info: https://t.co/MKqVnvRwrk pic.twitter.com/mVrIHZ3vjR Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E313 Update ongeval Geel-West → Hasselt. De snelweg is nog steeds afgesloten ter hoogte van afrit Herentals-Oost. Er staat een file. Volg omleidingen richting Aken, Hasselt en Luik. Meer info: https://t.co/MKqVnvRwrk pic.twitter.com/mShqSuEK6b Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link