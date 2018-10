E313 richting Antwerpen volledig versperd na botsing met vier vrachtwagens avh

24 oktober 2018

11u05

Bron: Belga 37 Op de E313 richting Antwerpen stond rond 11.40 uur al 7 kilometer file, tussen Massenhoven en Herentals-West. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De snelweg is sinds 10.10 uur versperd in Ranst na een botsing met vier vrachtwagens. Het Verkeerscentrum raadt aan de zone te vermijden.

Van de vier vrachtwagens moeten er bovendien al drie getakeld worden, meldt woordvoerder Peter Bruyninckx. Het verkeer dat al een hele tijd vaststaat tussen de eigenlijke versperring en de afrit Massenhoven, waar het andere verkeer de snelweg moet verlaten, kan intussen onder politiebegeleiding verder via de pechstrook. De snelweg zelf blijft weliswaar over de volledige breedte afgesloten richting Antwerpen, aldus nog de woordvoerder.

De file richting Antwerpen bedraagt nu al ongeveer 7 kilometer, tussen de afrit Massenhoven en Herentals-West. Het Vlaams Verkeerscentrum kan geen wachttijd opgeven. Er is ook nog geen prognose over wanneer de situatie opnieuw normaal zal zijn. In de richting van Hasselt staat er een kijkfile van enkele kilometer.

Richting Antwerpen moeten de auto’s de snelweg verlaten in Massenhoven en via de E34 naar Antwerpen rijden, maar het Verkeerscentrum waarschuwt in de wijde omgeving al om de snelweg in Geel te verlaten en zo naar de E34 te rijden. Verkeer dat van Hasselt naar Gent moet en omgekeerd, krijgt de raad om via Brussel te rijden.

Op de versperde #E313 in Ranst zien we in beide richtingen een stevige 5km file staan. Richting Antwerpen staat alles stil, want geen doorgang. Richting Hasselt gaat het traag in een kijkfile. Vermijd de zone, want de hinder zal nog een tijdje duren! pic.twitter.com/QAEAU8maRD Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link