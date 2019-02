E313 richting Antwerpen volledig versperd door ongeval

23 februari 2019

10u46

Bron: belga

De E313 richting Antwerpen is deze ochtend volledig versperd door een ongeval in de werfzone ter hoogte van Geel-Oost. Op de enige beschikbare rijstrook is een vrachtwagen ingereden op een andere vrachtwagen, die in de staart van een file stond.