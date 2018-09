E313 dicht na ongeval met vrachtwagens: al meer dan een uur file ADN

10 september 2018

14u47

Bron: Vlaams verkeerscentrum 12 De E313 richting Lummen is ter hoogte van Herentals-West volledig versperd na een ernstig ongeval met vrachtwagens. Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving te vermijden. Intussen kan het verkeer moeizaam door via de pechstrook.

De takelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen, meldt het Verkeerscentrum. Automobilisten moeten rekening houden met oplopende wachttijden. Momenteel staat er al een file van voor Massenhove, goed voor een verliestijd van meer dan 1 uur.



Het verkeer op lange afstand dat van Antwerpen naar Hasselt moet, rijdt beter om via Brussel. Hetzelfde geldt voor het verkeer van Gent naar Hasselt. Wie van Antwerpen naar Herentals/Geel/Mol moet, neemt best de E34.

#E313 Ongeval thv Herentals-West → Hasselt. De rijbaan is er volledig versperd. File loopt op +30min Volg omleidingen: https://t.co/4N0rcPfA9H pic.twitter.com/HQbiVk3PID Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E313 Ongeval thv Herentals-West → Hasselt. Rijbaan volledig versperd, vermijd de omgeving. +1u File, volg omleidingen: https://t.co/4N0rcPfA9H pic.twitter.com/AK2YyKI0y8 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E313 Update: Ongeval thv Herentals-West → Hasselt. Verkeer kan moeizaam door via de pechstrook, vermijd de omgeving. +1u File, volg omleidingen: https://t.co/4N0rcPfA9H Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link