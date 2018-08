E19 weer vrij na dodelijk ongeval met vrachtwagen Toon Verheijen kg

21 augustus 2018

13u59

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 159 De E19 richting Brussel werd deze namiddag urenlang volledig versperd na een ernstig ongeval ter hoogte van Edegem. Een vrachtwagen kreeg er een klapband en belandde uiteindelijk op zijn zij. Daarbij kwam de bestuurder om het leven, bevestigt de federale politie. Omstreeks 17.30 uur werd de weg opnieuw vrijgegeven, meldt het Vlaams Verkeercentrum.

Het ongeval vond plaats rond 13.30 uur deze namiddag. Een trekker met oplegger kreeg een klapband op de E19 ter hoogte van Edegem in de richting van Brussel. Het gevaarte belandde daardoor op de zijkant. De bestuurder kwam om het leven, zo bevestigt de federale politie.

Er waren geen andere voertuigen betrokken, maar de E19 werd wel urenlang volledig afgesloten in de richting van Brussel. De weg is sinds 17.30 uur terug vrijgegeven en de omleidingen zijn stopgezet, meldt het verkeerscentrum op Twitter.

#E19 thv U.Z.A. van Antwerpen naar Brussel is volledig vrijgegeven. Alle omleidingen worden stopgezet. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Omrijden via A12

Automobilisten werden meteen na het ongeval aangeraden om om te rijden via de A12. Bestuurders die vanuit Gent naar Hasselt reden, en vice versa, konden best omrijden via Brussel.

Ook de Craeybeckxtunnel richting Brussel werd afgesloten.

#E19 update UZA richting Brussel. De weg is nu volledig versperd. De hinder zal nog enige tijd duren. Rij om via #A12 https://t.co/st6OxL0598 pic.twitter.com/oVucEdzZKI Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link