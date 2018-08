E19 weer helemaal vrij na ongeval met truck IB

04 augustus 2018

01u00

Bron: Belga 6 Na het ongeval gisterenmiddag met een vrachtwagen op de E19 ter hoogte van Machelen, is de snelweg weer vrij tussen Vilvoorde en Brussel. Afgelopen nacht werd het asfalt er hersteld.

Bij het ongeval vloog de vrachtwagen in brand en verloor die zijn lading wegwerpluiers op de rijweg. "Die bevatten een kleverige substantie die aan het wegdek kleeft", zei het Agentschap Wegen en Verkeer gisteren. Afgelopen nacht heeft een aannemer de toplaag van het asfalt geschraapt en een nieuwe asfaltlaag aangelegd.

De E19 tussen Vilvoorde en Brussel is iets voor 9 uur deze ochtend weer helemaal vrijgegeven. Het verkeer dat de afrit Vilvoorde-cargo neemt om richting Brucargo te rijden, zal vandaag wel nog een kleine omleiding moeten volgen en moeten keren aan de rotonde. Het wegdek daar moet er nog volledig gereinigd worden. Het Vlaams Verkeerscentrum blijft informeren over de verkeerssituatie via haar website www.verkeerscentrum.be.