E19 vrijgemaakt in Loenhout na ongeval met drie vrachtwagens Redactie

04 juli 2018

07u26 27 De E19 Breda-Antwerpen is omstreeks 9 uur vrijgegeven na de aanrijding tussen verschillende vrachtwagens ter hoogte van Loenhout.

Richting Antwerpen was de weg een half uur lang volledig versperd, onder meer omdat er een lading oud papier op de rijbaan was terechtgekomen. Vanaf 8 uur kon het verkeer wel al door via de pechstrook, maar dat leidde nog steeds tot heel wat fileleed.

Door het ongeval stond er om 7.30 uur een 4 kilometer lange file vanaf Meer. Het verkeer over langere afstand vanuit Nederland werd aangeraden om voor de A12 langs Bergen-op-Zoom te kiezen.

Dit is de situatie bij onze zuiderburen op #E19 naar Antwerpen. @TheDutchTrucker laat weten dat er ook veel rotzooi op de weg ligt. Dat kan dus even duren. #omrijden pic.twitter.com/rDOzWUcAwn Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

#E19 update Loenhout richting Antwerpen. De weg is er versperd. De file groeit snel aan. Vanuit Nederland rij je beter via #A12 Bergen-op-Zoom naar Antwerpen. pic.twitter.com/UENNcX0qER Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link