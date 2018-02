E19 volledig versperd in Brecht na ongeval met vrachtwagens: twee doden SVM

05 februari 2018

17u33

Bron: Belga 0

Bij het ongeval op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht) zijn twee personen om het leven gekomen. In totaal waren er vier vrachtwagens en een personenwagen bij de aanrijding betrokken. De snelweg is er richting Antwerpen twee uur na het ongeval nog steeds volledig versperd, in de andere richting staat er een kijkfile vanaf het knooppunt met de Antwerpse ring.

Alle verkeer op de E19 Breda-Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 3 Brecht en vervolgens de calamiteitenroute met letter D tot oprit 4 Sint-Job-in-'t-Goor volgen om er weer op te rijden. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat het ook op de omleidingsroute erg druk is. Over langere afstand vanuit Nederland is de A12 een alternatief.

De hinder zal allicht nog de hele avondspits aanslepen, want politie en parket moeten ter plaatse uitgebreid vaststellingen doen omwille van de dodelijke afloop.

#E19 thv St.-Job-In't Goor → Antwerpen is de rijbaan nog versperd. Ook richting Nederland groeit de kijkfile sterk aan. pic.twitter.com/4E9kP25WeQ Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link