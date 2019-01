E19 richting Nederland volledig versperd na ongeval met vrachtwagen TT

14 januari 2019

13u09

Bron: Belga 0 Door een ongeval ter hoogte van het op- en afrittencomplex in St-Job-in-‘t-Goor is de E19 ten noorden van Antwerpen richting Breda volledig versperd. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum, dat aanraadt via de A12 te rijden. Er moeten een vrachtwagen en een bestelwagen getakeld worden.

Het verkeer kan gezien de locatie wel nog de afrit van Sint-Job nemen en via de oprit meteen weer de snelweg op, maar dat verloopt bijzonder moeizaam omdat er erg veel verkeer op de baan is”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.



“We raden het verkeer richting Breda of Rotterdam dan ook sterk aan om voor de A12 te kiezen.” Omstreeks 13 uur was er achter het ongeval al sprake van nagenoeg stilstaand verkeer over een lengte van 7 kilometer.

Door een ongeval in St-Job-in-‘t-Goor is de #E19 richting Breda volledig VERSPERD! Er moeten een vrachtwagen en een bestelwagen getakeld worden. Dat kan een poosje duren. Mijd de zone, want we zien er nu al 7km stilstaand verkeer! pic.twitter.com/gP5XJTqOAY Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link