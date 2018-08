E19 richting Brussel volledig versperd na zwaar ongeval kg Toon Verheijen

21 augustus 2018

13u59

Bron: Twitter, eigen berichtgeving 0 De E19 richting Brussel is volledig versperd na een ongeval ter hoogte van Edegem. Een vrachtwagen belandde er op zijn zijkant na een klapband. De bestuurder raakte zwaargewond. Het verkeer wordt voorlopig afgeleid via de A12.

Er wordt verwacht dat de hinder nog wel even zal duren. Automobilisten worden aangeraden om om te rijden via de A12. Bestuurders die vanuit Gent naar Hasselt rijden, en vice versa, kunnen best omrijden via Brussel. Wellicht zal de file snel uitbreiden tot op de Antwerpse ring.

Klapband

Het ongeval vond plaats rond half twee deze namiddag. Een trekker met oplegger kreeg een klapband op de E19 ter hoogte van Edegem in de richting van Brussel. Het gevaarte belandde daardoor op de zijkant. De bestuurder liep volgens de federale politie zware verwondingen op, maar overleefde het ongeval.

Er waren geen andere voertuigen betrokken. De snelweg is wel volledig afgesloten en al het verkeer wordt afgeleid via de A12.

#E19 update UZA richting Brussel. De weg is nu volledig versperd. De hinder zal nog enige tijd duren. Rij om via #A12 https://t.co/st6OxL0598 pic.twitter.com/oVucEdzZKI Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link