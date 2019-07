E19 richting Breda weer vrijgemaakt na ongeval met 3 vrachtwagens JVN AW

26 juli 2019

15u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 22 Op de E19 richting Breda viel het verkeer vanmiddag volledig stil nadat drie vrachtwagens botsten ter hoogte van de transportzone in Meer (Hoogstraten). Er stond al snel een file en die groeide razendsnel. Inmiddels werd de weg vrijgemaakt en komt het verkeer terug op gang.

De aanrijding gebeurde in de richting van Nederland. Door het ongeval was de snelweg in die richting volledig versperd. De takelwerken namen veel tijd in beslag. Bijna twee uur later werd de weg vrijgemaakt.



Bij de botsing raakte de cabine van het laatste voertuig zodanig ingedeukt, dat de chauffeur gekneld zat. Hij werd bevrijd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.



#E19 Ter hoogte van Transportzone Meer is de weg richting Nederland vrijgemaakt. Het verkeer komt er op gang. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Op de #E19 richting Breda is het verkeer volledig stilgevallen na een botsing van 3 vrachtwagens. Ter hoogte van transportzone Meer is de snelweg volledig DICHT! File groeit zeer snel aan: al 6km! Vanuit Antwerpen naar NL? Neem de #A12! pic.twitter.com/JsmUCRu7rO Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link