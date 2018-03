E19 richting Antwerpen volledig versperd in Meer door ongeval met vrachtwagens HR

21 maart 2018

15u35

Bron: Belga 0 De snelweg E19 is richting Antwerpen volledig versperd net voorbij de grensovergang in Meer/Hazeldonk door een ongeval met twee vrachtwagens. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot en de afhandeling van het ongeval zal de nodige tijd in beslag nemen.

Het verkeer van Breda naar Antwerpen wordt aangeraden om te rijden via de A12.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur. Een vrachtwagen reed in op de flank van een andere vrachtwagen die stilstond op de pechstrook, en belandde uiteindelijk met de cabine in de middenberm. De ene vrachtwagen vervoerde een heftruck, de andere papieren rollen.

