E19 nog tot vandaag versperd, asfaltwerken aan de gang IB

04 augustus 2018

01u00

Bron: Belga 2 Na het ongeval gisterenmiddag op de E19 met een vrachtwagen ter hoogte van Machelen, is de snelweg nog steeds volledig versperd tussen Vilvoorde en Brussel. Deze nacht wordt het asfalt er hersteld. Pas in de loop van zaterdag kan het verkeer er weer door, zo meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Bij het ongeval vloog de vrachtwagen in brand en verloor die zijn lading wegwerpluiers op de rijweg. "Die bevatten een kleverige substantie die aan het wegdek kleeft. De komende nacht zal een aannemer de toplaag van het asfalt afschrapen en een nieuwe asfaltlaag aanleggen", zegt AWV.

De E19 richting tussen Vilvoorde en Brussel kan daardoor pas in de loop van zaterdag weer worden vrijgegeven. Ondertussen moet het verkeer de omleiding via de afrit Mechelen-Zuid (calamiteitenroute "D") blijven volgen. De opritten Mechelen-Noord, Mechelen Zuid en Zemst zijn afgesloten voor het verkeer.

Mogelijk wordt in de loop van de nacht de E19 niet meer in Mechelen-Zuid afgesloten, maar wel in Zemst. Het verkeer zal dan via de afrit Zemst (en vervolgens de gewestweg N1) omgeleid worden. Het Vlaams Verkeerscentrum blijft informeren over de verkeerssituatie via haar website www.verkeerscentrum.be.