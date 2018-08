E19 naar Brussel volledig versperd door brandende vrachtwagen in Machelen: al meer dan 3 kilometer file HA Silke Vandenbroeck

03 augustus 2018

13u09

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De E19 van Antwerpen naar Brussel is sinds kort voor 13 uur versperd ter hoogte van Machelen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De oorzaak is een brandende vrachtwagen.

"De truck is geladen met inhoud voor Pampers. Er is versterking onderweg met tankwagens. Ook de brandweer vanuit Mechelen is opgeroepen", klinkt het bij de brandweer van Vlaams-Brabant West.

Het voertuig staat net voor het op- en afrittencomplex Vilvoorde-Cargo. "De file groeit zeer snel aan. We raden de mensen aan om via de A12 naar Brussel te rijden", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Kort na 13 uur stond er al minstens 3 kilometer file.

UPDATE #E19 Brandend voertuig thv Vilvoorde-Cargo → Brussel, weg versperd. Omleidingsadvies : https://t.co/MUCvMYSd3f Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link