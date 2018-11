E19 heropend en veiligheidszone opgeheven in Feluy, wel nog enkele filterblokkades mvdb kv ib kvds

23 november 2018

02u40

Bron: Belga 14 De veiligheidszone die aan de vestiging van oliebedrijf Total in het Henegouwse Feluy was ingesteld, is deze nacht opgeheven. Ook de autosnelweg E19 is heropend. Dat zegt provinciegouverneur Tommy Leclercq. 350 politieagenten blijven wel paraat, want op andere plaatsen in Henegouwen blijven de manifestaties van de ‘gele hesjes’ vanochtend voortduren.

Volgens de website inforoutes.be waren er omstreeks 5 uur manifestaties van ‘gele hesjes’ - de beweging die zich kant tegen de huidige hoge brandstofprijzen - op de N6 op de grensovergang tussen Bois-Bourdon en het Franse Bettignies, met filterblokkades in de twee rijrichtingen. Gelijkaardige acties werden ook gemeld op N57 in Lessines-Ghislenghien, N54 in Erquelines en N50 in Hautrage.

Plundering

De Franstalige omroep RTBF heeft in de loop van de avond gisteren ook een honderdtal sympathisanten van de beweging opgemerkt in de buurt van Charleroi, nabij de rotonde Marsupilami. De rellen, verzegeld van de plundering van een vrachtwagen, werden door de politie bedwongen.





“Om 2 uur heb ik gevraagd om de beperkingen op de snelwegen op te heffen. De orde is hersteld, het werk was na een paar uur afgelopen”, zei Leclercq. Volgens de gouverneur is geweld uitgebleven zoals dat vorige nacht wel het geval was bij blokkades van de ‘gele hesjes’. Er waren arrestaties, maar Leclerq kan op dit moment nog niet kwijt hoeveel.

Het benzinedepot in Feluy is een van de grootste van Europa. 310 agenten van de federale politie en 40 manschappen van de lokale politie bewaakten eerder deze nacht de petrochemische site tegen de actievoerders met de gele hesjes, die ook gisteravond nog afzakten naar het hermetisch afgesloten brandstofdepot van Total om te demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen.

De agenten kregen versterking van Defensie. Er waren ook helikopters, politie te paard, het waterkanon en pantservoertuigen. “De maatregelen werpen momenteel hun vruchten af en we proberen de resultaten te behouden. Het is een werk van lange adem, dat de komende uren en dagen doorgaat”, aldus Leclercq.

“Apocalyptische situatie voorbij”

De eerder ingestelde veiligheidszone rond de vestiging van oliebedrijf Total in het Henegouwse Feluy, waar het de voorbije dagen tot geweld kwam bij protest van de beweging van de ‘gilets jaunes’, “werpt zijn vruchten af”. Dat liet provinciegouverneur Tommy Leclercq gisterenavond nog weten tijdens een persconferentie.

“24uur geleden was de situatie bijna apocalyptisch. Nu zijn de resultaten aanzienlijk anders. De personen die hier waren voor gratuit geweld, en geen echte eisen hadden, denken nu twee keer na. We kunnen gratuit geweld en crimineel gedrag niet aanvaarden”, zegt Leclercq.

Sociale media

De verhoogde waakzaamheid blijft voorlopig wel van kracht en de ordediensten volgen ook op de sociale media de situatie op de voet. Enkele profielen, pseudoniemen en pagina's worden extra in de gaten gehouden. De procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, gaf op een persconferentie gisterenavond te kennen dat justitie streng zal optreden tegen relschoppers die geïdentificeerd kunnen worden.