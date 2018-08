E19 even volledig versperd door ongeval Nina Bernaerts

25 augustus 2018

16u35

Bron: eigen berichtgeving 0 De E19 in de richting Antwerpen ter hoogte van Sint-Job was deze voormiddag volledig versperd wegens een ongeval. Twee voertuigen raakten daarbij betrokken.

Vooral in de richting van Antwerpen was er een moeilijke doorgang en was het aanschuiven maar ook de kijkfile in de andere richting vertraagde het verkeer.

Sinds 13 uur is de rijbaan weer vrij en kan het verkeer weer vlot door.