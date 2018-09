E19 Breda-Antwerpen weer vrij na ongeval met vrachtwagen sam ha

26 september 2018

09u15

Bron: belga 6

De E19 Breda-Antwerpen is omstreeks 8.30 uur richting Antwerpen opnieuw volledig vrijgegeven ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor, nadat een ongeval met een vrachtwagen er de weg anderhalf uur lang had versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De file lost er stilaan op. Vanuit Nederland omrijden langs de A12 via Bergen-op-Zoom is niet langer nodig.

#E19 De weg is vrijgemaakt in St Job in't Goor richting Antwerpen. Omrijden is niet meer nodig. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link