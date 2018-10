E19 bijna volledig dicht in Sint-Job-in-'t-Goor na ongeval met vrachtwagens ADN

03 oktober 2018

10u36

Op de E19 Breda-Antwerpen zijn deze ochtend twee vrachtwagens betrokken geraakt bij een zware kop-staartaanrijding ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor , met grote hinder tot gevolg. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

De twee rijstroken richting Antwerpen zijn versperd, het verkeer kan er alleen nog stapvoets langs via de pechstrook.



Aangezien beide vrachtwagens moeten worden getakeld en de ravage groot is, zal het allicht een hele tijd duren voor de weg weer vrij is. Het Verkeerscentrum adviseert dan ook om over langere afstand vanuit Nederland voor de A12 te kiezen om Antwerpen te bereiken. Sowieso wordt alle verkeer aangeraden om de omgeving voorlopig te mijden.

Het verkeer op #E19 richting Antwerpen is stilgevallen door ernstig ongeval in St-Job. Daar zijn twee vrachtwagens gebotst. Verkeer kan er alleen voorbij via pechstrook, en dat gaat zeer moeizaam. Mijd de zone! pic.twitter.com/i5r5CLkE3P Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link