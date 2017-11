E17 richting Kortrijk versperd na zwaar ongeval: "Verkeer volledig stilgevallen. File groeit aan" hr

13u36

Bron: Verkeerscentrum, belga 0 RV De E17 richting Frankrijk is in Waregem volledig versperd na een ongeval. Een vrachtwagen ligt er op zijn flank en verspert de weg. "Het verkeer is volledig stilgevallen, de file groeit aan", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Er was in de rijrichting van Frankrijk een mobiele werf opgezet, met de nodige signalisatievoertuigen. Een personenwagen zou op een van die signalisatievoertuigen gereden zijn. Er zou ook een passerende vrachtwagen in het ongeval betrokken zijn, die kantelde en de snelweg verspert.

De oprit in Waregem richting Frankrijk is afgesloten. Het verkeer dat in die rijrichting rijdt, moet in Waregem de snelweg verlaten en de lokale omleidingsroute volgen. "Wie de weg kent, kan de E17 ook in Kruishoutem verlaten om de verkeersdrukte op de omleidingsroute te vermijden, want ook daar verloopt het moeizaam. De hinder zal volgens de hulpdiensten geruime tijd duren, gezien er heel wat takelwerken moeten gebeuren", aldus Bruyninckx.

Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers gevallen zijn bij het ongeval.