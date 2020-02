E17 richting Kortrijk versperd door ongeval, ook richting Gent volledig dicht

PVZ

16 februari 2020

19u10

Bron: Twitter

24

Door een botsing met drie auto’s op de E17 richting Kortrijk is er een moeilijke doorgang. Richting Gent is de snelweg zelfs volledig dicht doordat een aangereden verlichtingspaal is omgevallen op de rijbaan. Dat meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Hij waarschuwt voor files en vraagt om de E17 in omgeving Pinte zo veel mogelijk te vermijden.