E-commerce haalt bezem door winkelstraat: 10.000 winkels minder in 10 jaar RL

12 oktober 2019

05u40

Bron: Belga 0 De Vlaamse en Brusselse winkelstraten daverden de voorbije tien jaar op hun grondvesten. Het aantal winkels zakte met 15 procent. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Locatus waarover De Tijd zaterdag bericht. Er zijn nog 54.221 winkels in de twee regio's, 9.703 minder dan in 2009.

De stads- en dorpscentra staan het meest onder druk. Zij verloren 17 procent van hun winkels. Dat is deels te verklaren doordat langs drukke invalswegen nieuwe winkels verschenen.

Vooral de mode- en elektrowinkels sloten de deuren. In totaal verdwenen de afgelopen tien jaar meer dan 2.200 kleding- en modewinkels. De grootste procentuele daling zit bij de talrijke elektrozaken die de afgelopen jaren de deuren sloten. Liefst 35 procent van de winkels in die sector ging verloren.

Een eerste belangrijke oorzaak is de e-commerce. In het voorbije decennium leerden webwinkels als Bol.com, Coolblue en Zalando de Vlamingen en de Brusselaars online te kopen. Dat veroorzaakt een sneeuwbaleffect. Webwinkels halen passanten weg uit de winkelstraat. Dat heeft gevolgen voor winkels die niet actief zijn met producten die mensen in groten getale online kopen, zoals kleding en elektronica.

Daarnaast zijn shoppers niet meer bereid de prijzen te betalen die ze tien jaar geleden betaalden. Daardoor maken goedkope ketens opgang.