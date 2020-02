E-commerce goed voor bijna 60 procent omzet grote bedrijven MDG

27 februari 2020

12u26

Bron: Belga 0 Bedrijven in Vlaanderen met minstens 250 werknemers haalden in 2018-2019 zowat 59 procent van hun omzet uit hun e-commerce. Dat is een stijging met 41 procentpunt tegenover 2011-2012 (18 procent). Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen donderdag heeft gepubliceerd.

E-commerce zit in de lift. Het online aankopen of verkopen van goederen en diensten is nog moeilijk weg te denken. Meer en meer bedrijven halen ook een groter aandeel van hun omzet uit e-commerce.

Bij ondernemingen in Vlaanderen met minstens 10 werknemers was e-commerce in 2018-2019 goed voor 31 procent van de omzet. Dat is een verdubbeling sinds de eerste meting in 2010-2011 (15 procent). Hoe groter de onderneming, hoe groter ook het aandeel omzet uit e-commerce. Bij ondernemingen met 10 tot 49 werknemers gaat het om 9 procent van de omzet, bij bedrijven met meer dan 250 werknemers om 59 procent. Die 59 procent is een verdrievoudiging tegenover de periode 2010-2011.

Belang e-commerce is groot

Nog een opvallende vaststelling is dat het belang van e-commerce ook in ondernemingen met 2 tot 9 werknemers groot is. In die kleinste ondernemingen is e-commerce goed voor 20 procent van de omzet.

Met 31 procent omzet uit e-commerce zitten de Vlaamse bedrijven boven de Waalse bedrijven (15 procent), maar onder de Brusselse (42 procent). België als geheel scoort met 32,5 procent ver boven het EU-gemiddelde van 17,5 procent. Meer zelfs, België moet enkel Ierland (34,5 procent) laten voorgaan.