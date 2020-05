Dylan (13) komt uit kwetsbaar gezin en getuigt over lockdown: “Ik wens iets meer geld voor ons gezin, want eten is bijna op” HAA

18 mei 2020

20u56

De situatie van kwetsbare jongeren en kinderen tijdens de lockdown is schrijnend. Dat bracht onderzoek van jeugdwelzijnsorganisatie Uit De Marge aan het licht. Ook de 13-jarige Dylan komt uit een kwetsbaar gezin. In het jeugdjournaal 'Karrewiet' op Ketnet vertelt hij hoe zijn ouders bijna niet de middelen hebben om eten te kopen. Ook vreest de jongen dat hij zijn jaar zal moeten overdoen.

Dylan heeft nog twee broers en een zus. Zijn vader was even werkloos, maar heeft intussen een job. In het gezin zijn zes monden te voeden. En dan zijn er nog de honden en de katten. “Dan blijft er niet veel meer over om samen nog iets te doen of een laptop te kopen”, getuigt de tiener in ‘Karrewiet’.

Computer

Dylan zit in het eerste middelbaar en heeft geen eigen laptop. Aanvankelijk werkte hij voor school op een computer die het gezin in huis heeft, maar die is oud en vertraagd. “Zo heb ik een achterstand opgelopen, waardoor ik niet goed kon volgen.” De kinderwerking bezorgde de tiener inmiddels een laptop, toch denkt Dylan dat hij z’n jaar zal moeten overdoen.

Omdat zijn vader een tijd zonder werk zat, was er niet genoeg geld om eten te kopen of de huur te betalen. “Als ik nu één ding kan wensen voor m’n gezin, dan is het iets meer geld. Want ons eten is bijna op en met dat geld zouden we dan eten kunnen kopen”, vertelt de 13-jarige.

Heel wat kinderen en jongeren wonen in kleine ruimtes, die ze vaak nog moeten delen met broers en zussen. Dat levert heel wat stress op Ikrame Kastit, expert kwetsbare kinderen

Geen tuin

Ikrame Kastit, expert kwetsbare kinderen, is bekend met de problematiek. Ze stipt in ‘Karrewiet’ het probleem van kleine huisvesting aan waar kwetsbare gezinnen dikwijls mee kampen. “We zien dat heel wat kinderen en jongeren thuis zitten. Ze wonen in heel kleine ruimtes, die ze vaak nog moeten delen met broers en zussen. Dat levert veel stress op.” Bovendien hebben die jongeren vaak geen tuin en kunnen ze niet buitenspelen. Zij die wel buitenshuis gaan ravotten, in een parkje of op een pleintje in de buurt, riskeren dan weer hoge boetes. “Boetes die hun ouders eigenlijk niet kunnen betalen”, reageert Kastit.

Factoren als armoede, psychische kwetsbaarheid en povere huisvesting werken negatief op elkaar in tijdens de crisis, zo legde het onderzoek van Uit De Marge pijnlijk bloot. 81 procent van de bevraagden gaf aan dat preteaching een probleem is. Bijna 66 procent beschikt niet over een laptop of een computer, 76 procent zegt thuis te weinig ruimte te hebben en 61 procent heeft niemand in de buurt die kan helpen met schoolwerk. De helft van de bevraagde jongeren is al wekenlang niet buiten geweest.

Topje van de ijsberg

Volgens de organisatie legt het onderzoek slechts het topje van de ijsberg bloot. De jeugdwerkers bereiken vaak slechts de helft van de jongeren die ze voor de crisis begeleidden. Gevreesd wordt dat zij die van de radar verdwenen, zich in de moeilijkste situaties bevinden.

