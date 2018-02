Dyab Abou Jahjah neemt met 'be.one' deel aan verkiezingen rvl

07 februari 2018

Bron: Belga 91 De nieuwe partij van Dyab Abou Jahjah zal onder de naam 'be.one' deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de parlementsverkiezingen in 2019 in Vlaanderen en Brussel. Dat is woensdag bekendgemaakt op een persconferentie. De partij van Abou Jahjah wordt gesteund door onder anderen oud-Agalev-senator en Gents gemeenteraadslid Meryem Kaçar en oud-journaliste Hilde Sabbe. De partij profileert zich als een post-kapitalistische partij die pleit voor radicale gelijkheid en werk, basisonderwijs en huisvesting als rechten voor iedereen ziet.

De partij onthulde woensdagnamiddag haar naam en programma in aanwezigheid van een aantal kandidaten, zoals journaliste Hilde Sabbe, Gents advocaat en woordvoerder van de Groene Moskee Ercan Tok, die ook docent aan het Ghent Institute for International Studies aan de UGent is. In afwachting van een partijcongres functioneren Kaçar en Abou Jahjah als coördinators van de partij. Dat congres moet ook een programma goedkeuren, vandaag bestaat er enkel een visietekst.

Grote steden

Be.One wil bij de komende lokale verkiezingen zeker in een aantal grote steden opkomen, zoals Antwerpen, Gent, mogelijk Mechelen en nog enkele Limburgse grotere steden. In Brussel zal de partij in een aantal grotere gemeenten opkomen. Er lopen ook nog gesprekken in enkele Waalse steden, maar er zullen enkel lijsten worden ingediend in waar er voldoende kandidaten en aanhang zijn, verduidelijkte Abou Jahjah. Bij de parlementsverkiezingen is het bedoeling om zowel een Nederlandstalige als Franstalige lijst in te dienen.

De partij gaat voor radicale gelijkheid op het vlak van gender, afkomst en sociale achtergrond. Be.One pleit voor genderpariteit in de overheidsinstellingen. Bedrijven, die meedingen voor overheidsaanbestedingen dienen aan bepaalde gendervoorwaarden te voldoen.

Op sociaal-economisch vlak moet er een taxshift van de zwakste naar sterkte schouders gaan. Grote bedrijven en multinationals dienen zwaarder belast te worden, terwijl de belastingen van kmo's verminderd moeten worden. Voorts staat Be.one achter een ecologische transitie en is ze ideeën zoals lokale munten genegen.

De partij staat ook achter de scheiding van staat en kerk, maar niet zozeer naar het Frans model van de "laïcité", maar eerder naar het Brits model "waar het er relaxer aan toe gaat", stelde Abou Jahjah. Tenslotte trekt be.one ook de kaart van een eigen beleid voor Brussel. Vandaag staat Brussel nog te vaak onder de voogdij van Vlaanderen en Wallonië, klonk het. Zo is er nood aan een eigen Brussels onderwijsbeleid.