DVZ verzuipt in het werk door nieuwe Europese regel TT

08 juni 2019

06u23

Bron: Belga 1 Een nieuwe regeling rond arbeidsmigratie geeft extra werk aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Die schuift een deel van zijn taken dan weer door naar de gemeentebesturen, schrijft De Morgen.

De single permit, een Europese regeling die België in januari invoerde, moest het eenvoudiger maken voor niet-EU-burgers om hier te komen werken. Het gaat om een verblijf langer dan 90 dagen, en het zijn voornamelijk hogere profielen, zoals ingenieurs uit de VS of India.

"Na vijf maanden is de vaststelling duidelijk: de dienst Lang Verblijf beschikt niet over voldoende human resources en technische middelen om deze nieuwe procedure te beheren", schrijft directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont deze week aan de gemeentebesturen. Volgens de woordvoerder vroeg DVZ al onder staatssecretaris Theo Francken (N-VA) 20 extra personeelsleden voor de invoering van de single permit, maar zijn die nooit gekomen. Met een regering in lopende zaken is er geen kans meer op extra personeel, en dus ziet DVZ zich genoodzaakt tot interne verschuivingen.

In 2018 reikten gemeenten 86.523 verblijfsdocumenten uit voor EU-burgers. Daarvan passeerden 66.000 dossiers langs DVZ. Die zal DVZ voortaan alleen nog onderzoeken bij vermoedens van fraude, misbruik, inbreuken op de openbare orde of tekenen van radicalisering.

Volgens de krant deden verschillende gemeenten deze week al hun beklag bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.