DVZ moet pak meer visums automatisch toekennen omdat antwoordtermijn is overschreden: "Zorgwekkend"

21 januari 2020

11u09

Bron: Belga 34 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moest in 2018 een pak meer visums automatisch uitreiken in het kader van gezinshereniging, omdat de aanvraag niet op tijd werd onderzocht. Dat blijkt uit een analyse van het Rekenhof, dat spreekt van een situatie "die zorgwekkend zou kunnen zijn".

Vreemdelingen die in ons land verblijven en nog familieleden hebben in het land van herkomst, kunnen die via gezinshereniging - onder bepaalde voorwaarden - ook hierheen halen. De aanvrager heeft daarvoor eerst een visum nodig, waarmee hij of zij België binnen kan, waarna de betrokkene een verblijfsaanvraag moeten indienen, om hier te kunnen blijven. De Dienst Vreemdelingenzaken is verantwoordelijk voor beide aanvragen, zij het in samenwerking met de diplomatieke posten en de gemeenten: die formuleren een advies, waarna de DVZ beslist.

Niet altijd even vlot

Maar die procedure verloopt niet altijd even vlot, blijkt uit onderzoek van het Rekenhof. Zo moest de DVZ in 2018 een pak meer visums automatisch toekennen, omdat ze niet binnen de antwoordtermijn van 6 of 9 maanden - naargelang het soort aanvraag - kon antwoorden. Die aanvragen werden dan zonder onderzoek goedgekeurd. In totaal gaat het om 311 visums op een totaal van net geen 14.000, terwijl dat er in 2017 slechts 72 waren. Het totaal aantal uitgereikte visa lag toen wel wat lager.

Niet onderzocht

Die situatie "zou zorgwekkend kunnen zijn", stelt het Rekenhof, vooral omdat het in bepaalde gevallen kan leiden tot een definitieve verblijfsvergunning, zonder dat de aanvraag dus ooit onderzocht is. Wat de verblijfsaanvragen betreft kan de DVZ niet inschatten hoeveel ervan automatisch moeten worden toegekend, maar in de steekproef van het Rekenhof ging het om 12 van de 50 onderzochte dossiers. Bovendien worden de aanvragen voor een verlenging van de verblijfstatus vaak niet meer onderzocht, door een gebrek aan personeel.

Werkdruk

Het Rekenhof beveelt de DVZ aan alle dossiers tijdig te behandelen. De Dienst Vreemdelingenzaken zelf benadrukt dat de middelen beperkt zijn, en de werkdruk op het personeel erg hoog. Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) gaat na wat nodig is om de vastgestelde problemen, op te lossen.