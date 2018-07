DVZ kon meer weten over gerechtelijk parcours van uitgezette 'most-wanted' crimineel, suggereert Geens ADN

Bron: Belga 7 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had meer kunnen weten over de gerechtelijke stappen die de Albanese crimineel Safet Rustemi nog boven het hoofd hingen in ons land. Dat viel af te leiden uit verklaringen die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamer heeft gegeven. De oppositie haalde daarop fors uit naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Er is de voorbije dagen al heel wat inkt gevloeid over de vrijlating onder borg van Rustemi, een 33-jarige Albanees die illegaal in het land verbleef, met heel wat misdadige feiten op zijn kerfstok. Hij liep daarvoor - deels bij verstek - in totaal 22 jaar cel op en prijkt op een 'most wanted'-lijst, maar werd intussen uitgewezen naar zijn land van herkomst.

Staatssecretaris Francken verklaarde eerder dat de DVZ niet was ingelicht door justitie of politie over het gerechtelijk parcours dat Rustemi nog moest afleggen. Daarom deed de dienst wat de wet hem voorschrijft, namelijk een illegale crimineel uitwijzen, aldus Francken. Advocaat Sven Mary stelde gisterenavond echter dat de DVZ wel degelijk meer had kunnen weten en dat bleek vandaag ook uit het antwoord van Justitieminister Geens tijdens het vragenuurtje in de Kamer.



Op vragen van Monica De Coninck (sp.a), Katja Gabriëls (Open Vld) en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) legde hij uit dat bij de overdracht van Rustemi uit de gevangenis van Sint-Gillis naar het gesloten centrum van Brugge, zijn opsluitingsfiche werd meegegeven waarin de vrijlating onder borg vermeld stond. "Men verzekert mij dat DVZ toegang heeft tot de databank van Gevangeniswezen", stelde Geens nog. DVZ heeft overigens geen advies gevraagd aan het openbaar ministerie, al is dat enkel verplicht in terreurzaken.

Forse kritiek op Francken

De minister kondigde aan dat hij met staatssecretaris Francken en de bevoegde diensten overleg zal plegen. Dat moet leiden tot een betere samenwerking tussen Justitie en DVZ over niet-veroordeelden die niet worden verdacht van terrorisme en die geen verblijfstitel hebben.

In haar repliek viel De Coninck fors uit naar Francken, die vanop de regeringsbanken het antwoord van Geens beluisterde. "U laat criminelen vrij. U geeft ze een vrijgeleide om naar het buitenland te gaan. Lees het verslag en doe uw werk", beet ze de staatssecretaris toe. Vuye kon slechts één zaak concluderen: "De DVZ faalt". "Al die recordtweets zijn eigenlijk fake news. Gepimpte cijfers die de straffeloosheid moeten verbergen."