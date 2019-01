DVZ heeft vlucht voorzien om gezin van Armeense Anna-Maria te repatriëren kv

31 januari 2019

20u16

Bron: Belga 0 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft zaterdag om 12.15 uur een vlucht voorzien om Anna-Maria Khmoyan (8) en haar gezin naar Armenië te repatriëren. Dat bevestigt Bruno Soenen vandaag, de advocaat van het gezin. Dat kan wel nog weigeren te vertrekken.

De rechtbank van Antwerpen heeft vandaag uitspraak gedaan over het verzet dat de DVZ had aangetekend tegen de opschorting van de repatriëring die vorige week werd toegekend. "Ik heb nog geen kennis kunnen nemen van de beschikking, maar dat de DVZ een vlucht heeft geregeld, wijst er wel op dat de rechtbank de opschorting ongedaan heeft gemaakt", zegt meester Soenen. Hij heeft nog andere procedures lopen om hun uitwijzing tegen te houden.

Het gezin Khmoyan verblijft al tien jaar in ons land. Een asielaanvraag werd afgewezen en bij een poging tot uitwijzing in 2014 sloeg het gezin op de vlucht. Op 8 januari, drie weken geleden dus, werden de achtjarige Anna-Maria, haar tweejarige zusje en hun ouders opgepakt in Borgerhout en overgebracht naar het terugkeercentrum 127 bis in Steenokkerzeel.

Een kinderpsychiater stelde vast dat Anna-Maria intussen al psychische problemen ondervindt door haar verblijf in het gesloten centrum. Ook kinderrechtencommissaris Bruno Van Obbergen is niet te spreken over de opsluiting van de kinderen.