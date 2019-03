Duvel lanceert ‘limited edition’ Tripel Hop met toetsen van fruit en kokosnoot kg

12 maart 2019

09u49

Bron: Het Belang Van Limburg 11 Bierbrouwer Moortgat brengt een nieuwe Duvel Tripel Hop op de markt met de exclusieve hopsoort ‘Cashmere’. Dat moet ervoor zorgen dat het bier enkele fruitige toetsen meekrijgt, waaronder citrus, meloen, perzik en kokosnoot.

Dat de nieuwe variant van Duvel Tripel Hop zo’n bijzonder smaakpalet heeft, is te danken aan het gebruik van hopsoort Cashmere, een exclusieve hopsoort uit de Verenigde Staten die erg in trek is onder bierbrouwers, maar ook nog maar in mondjesmaat verkrijgbaar is op de markt. Duvel Tripel Hop Cashmere zal dan ook maar in beperkte oplage verkrijgbaar zijn en wordt slechts éénmalig gebrouwen.

“Het was voor ons niet evident om Cashmere op de kop te tikken”, aldus brouwmeester Hedwig Neven volgens Het Belang Van Limburg. “Omdat het om een nieuwe hopsoort gaat, is er op dit moment slechts een beperkte voorraad beschikbaar. Gedurfd, vernieuwend en absoluut het wachten waard.”



Duvel Tripel Hop Cashmere ligt vanaf 1 april in de rekken van de drankenhandel en Colruyt. Het is de zevende variant van Duvel Tripel Hop, waarbij telkens een derde hopsoort wordt toegevoegd naast de twee hopsoorten van de klassieke Duvel.

