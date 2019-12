Duurste ziekenhuizen hebben minst tevreden patiënten AW

19 december 2019

07u12

Bron: Belga 0 De duurste ziekenhuizen hebben niet altijd de meest tevreden patiënten, verre van. Dat blijkt uit de resultaten van de Patiënten­peiling 2018, waarover De Standaard bericht.

De Patiënten­peiling is een verzameling van 28 vragen die de Vlaamse ziekenhuizen aan hun patiënten voorleggen om naar hun ervaringen te polsen: krijg je in het ziekenhuis als patiënt voldoende begrijpelijke informatie, was je klaar om naar huis te gaan bij ontslag? ­Bijna alle Vlaamse ziekenhuizen nemen de enquête bij patiënten af en maken vandaag de gedetailleerde ­resultaten online bekend.

Het AZ Sint-Maria (Halle), volgens de Christelijke Mutualiteiten het duurste ziekenhuis in Vlaanderen, behoort tot de ziekenhuizen waar patiënten het minst enthousiast over zijn. Slechts 58 procent van hen zegt dat ze het ziekenhuis 'zeker wel' zouden aanbevelen aan vrienden en familie. Ook het op een na duurste ziekenhuis van Vlaanderen, ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), zit met 57 procent ver af van de 'streefwaarde' van minstens 70 procent tevreden patiënten die het ziekenhuis zeker zouden aanbevelen.

Wie de resultaten van de Patiëntenpeiling naast de recente CM-ziekenhuisbarometer legt, komt dus tot opmerkelijke vaststellingen. Zo blijken de ziekenhuizen waar patiënten het minst uit eigen zak moeten betalen, wél de streefwaarde van 70 procent te halen. Daaronder het UZ Antwerpen, het Jan Yperman Ziekenhuis (Ieper) en het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk).

"Je mag er niet blindelings van uitgaan dat een duur ziekenhuis beter is", zegt Dirk Ramaekers, medisch ­directeur van het Jessaziekenhuis en bestuurder bij het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. De cijfers tonen volgens Ramaekers nog eens aan hoe belangrijk het is dat patiënten vóór een opname goed geïnformeerd worden.