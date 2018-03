Duurste snelweg van Vlaanderen wordt amper gebruikt HA

14 maart 2018

15u26

Bron: VTM NIEUWS 0 De A11, het duurste stuk weg dat ooit in Vlaanderen werd aangelegd, wordt amper gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. De oorzaak? Niet iedereen kent de baan en de snelweg is nog niet ingesteld op alle gps-systemen, vernam VTM NIEUWS van de verkeersinformatiedienst.

Sinds 1 september kunnen weggebruikers via de A11 van Brugge naar Knokke-Heist rijden. Het traject beslaat twaalf kilometer en duurt zeven minuten. Vrachtwagenchauffeurs kunnen via de nieuwe snelweg makkelijker de haven van Zeebrugge bereiken. De aanleg ervan kostte 674 miljoen euro. De snelweg is daarmee de duurste van Vlaanderen. Maar meteen ook de rustigste. Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat er op een werkdag amper 10.000 automobilisten en truckers kiezen voor het nieuwe traject. Ter vergelijking: op de Antwerpse ring rijden dagelijks 140.000 voertuigen, ofwel veertien keer meer.

Volgens het Agentschap staat de nieuwe snelweg nog niet ingesteld in veel gps-toestellen. Daarnaast zouden nog te weinig bestuurders weten dat de weg bestaat. Volgens de verkeersdienst zal het drukker worden als iedereen, inclusief de gps, de snelweg kent. Toch is het tevreden met de eerste cijfers. Het hoofddoel van de nieuwe autostrade was om het zware verkeer uit de dorpen te weren. "En dat is aardig gelukt. Al kan het altijd nog beter", klinkt het.