Duur medicijn Aimovig tegen zware migraine voorlopig niet terugbetaald

10 augustus 2019

14u29

Bron: Belga 13 Binnenland Het veelbelovende maar dure middel tegen zware migraine Aimovig zal in ons land niet worden terug­betaald. Patiënten én specialisten reageren verbouwereerd. Dat schrijft Het Nieuwsblad . Het geneesmiddel Aimovig gaat al enkele jaren over de tong bij migrainepatiënten, nadat tests hadden uitgewezen dat het voor sommigen een enorme ­verbetering betekent.

“We kennen patiënten die hierdoor van 20 dagen met erge migraine terugvallen op gemiddeld zes dagen per maand”, zegt professor Koen Paemeleire (UGent), neuroloog en migraine-expert. Het middel - dat weinig bijwerkingen heeft - is echter duur: van 500 tot zelfs 1.000 euro per maand. Vandaar dat veel patiënten hoopten dat de overheid het gebruik ervan via de ziekteverzekering ging terugbetalen. Maar dat gebeurt niet. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) heeft hierover een negatieve beslissing genomen na advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het Riziv.

Niet dat er wordt getwijfeld aan de werking. Maar er zou tussen de overheid en de fabrikant - het Zwitserse ­Novartis - geen vergelijk zijn gevonden over de financiële kant. De ­minister wilde geen verdere commentaar kwijt bij de beslissing. “Nochtans was een financieel haalbaar kader ontwikkeld”, aldus nog professor Paemeleire. “De terugbetaling zou worden beperkt tot die groep migrainepatiënten die kunnen aan­tonen dat minstens twee andere ­geneesmiddelen bij hen onvoldoende effect hebben.”

Ondertussen zou Novartis wel van plan zijn een nieuw dossier voor Aimovig in te dienen na de feedback van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, weet het kabinet-De Block. Het is dus niet uitgesloten dat er uiteindelijk toch nog een beslissing tot terugbetaling valt.

