Duur en moeilijk te beveiligen: Obama komt dan toch niet naar Antwerpen

23 augustus 2018

10u31 0 De voormalige Amerikaanse president Barack Obama komt dan toch niet naar Antwerpen. Hoewel technologiebeurs SuperNova een ruim budget ter beschikking heeft, zijn de onderhandelingen met Obama's entourage afgesprongen.

Het Eilandje in Antwerpen is eind september het toneel voor technologiebeurs SuperNova. Lange tijd zag het ernaar uit dat de organisatie niemand minder dan Barack Obama kon strikken als topspreker. Die hoop werd nog groter toen bleek dat de oud-president in dezelfde periode te gast is op het leiderschapscongres ‘Forward Thinking’ in Amsterdam. De Nederlandse organisator moest daarvoor wel het onderste uit de kan halen: Obama vraagt 650.000 dollar (560.000 euro) voor een toespraak.

Hoewel SuperNova een totaalbudget heeft van zo'n 2 miljoen euro was dat toch een té gepeperde rekening. Dus stelde de organisatie een alternatief voor: een meet-and-greet waarvoor bedrijfsleiders 4.000 euro per persoon zouden neertellen. Dat bedrag zou dan integraal naar Obama gaan.

Beveiliging

Zijn entourage zag wel wat in dat concept. Toch sprongen de onderhandelingen af. Reden: de beveiliging van Obama. Het zou immers uren duren om zich van de conferentiehal te verplaatsen naar een restaurant 100 meter verderop, omdat de omgeving eerst afgezet en gecontroleerd zou moeten worden. Dat is tijd die Obama niet heeft.

Dat Obama niet komt, is niet enkel jammer voor SuperNova, het is ook een streep door de rekening van het Antwerpse stadsbestuur, dat hoopte te scoren met de aanwezigheid van de voormalige Amerikaanse president.

