Dutroux wil "vrede met slachtoffers" (en hen eventueel ontmoeten) Bjorn Maeckelbergh

22 augustus 2018

17u28 0 Volgende week krijgen de slachtoffers van Marc Dutroux (61) en hun nabestaanden een brief van zijn advocaat in hun brievenbus. “De brief is niét geschreven door Marc Dutroux zelf”, benadrukt zijn raadsman Bruno Dayez. “Want het is allerminst onze bedoeling hen te bruuskeren. We willen net vrede.”

Het is een brief van de advocaat zelf. Dutroux heeft de brief goedgekeurd, maar ook niet ondertekend. "Maar misschien schrijft mijn cliënt de volgende brief wél zelf, als de slachtoffers en nabestaanden daarmee akkoord zijn", zegt advocaat Bruno Dayez. Hij benadrukt dat hij en zijn cliënt niet willen choqueren. “Meneer Dutroux wil die mensen een kans bieden hun hart te luchten of hun woede te uiten. Hij wil hen ook ontmoeten, mochten zij daar nood aan hebben. We zijn vandaag toch 22 jaar verder. Het zou absurd zijn dat hij geen toenadering heeft proberen zoeken met hen voor hij of zij sterven.”

De brief kadert in een toekomstige vraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marc Dutroux, die in 2004 veroordeeld werd tot levenslang voor moord, verkrachting, ontvoering, foltering en opsluiting. “Elke voorwaardelijke vrijheidsstelling moet voldoen aan vier voorwaarden”, zegt Dayez. “Men moet voldoende gestraft zijn, bewijs geven van verandering, geen sociaal gevaar vormen en gereclasseerd kunnen worden. We zitten nu aan de tweede etappe.”

Ten huize Jean Lambrecks – vader van de vermoorde Eefje – verwijzen ze de brief nu al naar de prullenmand. “Dit is één grote reclamestunt voor die man zijn advocatenkantoor, op kap van de slachtoffers”, zegt Els Schreurs, de partner van Jean Lambrecks. “Als hij dan toch zo oprecht is, waarom stuurt hij die brief dan niet in stilte in plaats van dat voor de zoveelste keer in de krant aan te kondigen?” Dayez betreurt dat de nabestaanden de uitgestoken hand van Marc Dutroux afslaan. “Ik heb respect voor hun keuze, maar ik vind het jammer. In hun plaats zou ik de brief toch minstens openen”, zegt de advocaat. Volgens Schreurs hebben zij Dayez niet nodig. “We hebben Dutroux twee en drie jaar geleden telkens aangetekend een lijst met onze vragen gestuurd. Dutroux wéét dus welke vragen we voor hem hebben. Dat hij die eerst beantwoordt in plaats van te vragen of we nu iets van hem willen weten.” Aan een ontmoeting met Dutroux wil ze al helemaal niet denken. “Alstublieft, laat het uit.”