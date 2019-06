Dutroux stelt drie psychiaters voor met oog op voorwaardelijke invrijheidstelling TT

25 juni 2019

07u57

Bron: Sudpresse 0 Marc Dutroux (62), die in 2004 tot levenslang werd veroordeeld werd voor de moord op de meisjes Julie en Melissa en An en Eefje, gaat verder met de procedure voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.

Dutroux’ advocaat Bruno Dayez zou drie namen van psychiaters hebben doorgegeven aan de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank. Samen met twee andere psychiaters die door het parket zouden worden voorgesteld, zouden ze volgens Dayez een commissie moeten vormen die moet oordelen over het gevaar dat Dutroux vandaag nog stelt.

Marc Dutroux kreeg in juni 2004 een levenslange celstraf, met nog eens tien jaar terbeschikkingstelling erbovenop. De kans dat Dutroux ooit effectief vrijkomt, wordt daardoor nihil geacht. Of de experts ook effectief zullen worden aangesteld om over Dutroux te oordelen, staat nog niet vast. Maar Dayez maakte wel al duidelijk dat als zij oordelen dat zijn cliënt nog altijd gevaarlijk is, hij niet verder zou gaan met het proces van de aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling.