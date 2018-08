Dutroux klaar om "brief van verzoening en openheid" te versturen naar slachtoffers en nabestaanden IVI

22 augustus 2018

07u36

Bron: Sudpresse 122 De brief die Marc Dutroux naar de nabestaanden van zijn slachtoffers, en overlevende slachtoffers zou sturen, is klaar. Eind deze week of begin volgende week zullen Sabine Dardenne, Laetitia Delhez en de ouders van Julie, Mélissa, An en Eefje de brief krijgen. Dat meldt Sudpresse.

In mei liet de advocaat van Dutroux, Bruno Dayez, weten dat hij in naam van de moordenaar aan de brief aan het werken was. Bedoeling van de brief is om berouw te tonen over zijn daden. Dutroux heeft de tekst nu nagelezen en goedgekeurd, zegt zijn advocaat. “Ik zoek de meest recente adressen nog en dan zal ik hem versturen.”

"Het is een brief van verzoening en openheid", zegt de advocaat, die Dutroux graag voorwaardelijk zou vrij krijgen. Volgens Dayez wil de moordenaar antwoorden geven op vragen die de families nog hebben en wil hij zijn excuses aanbieden. “Ook al betwist hij bepaalde zaken en ook al beschouwt hij zichzelf niet als een absoluut monster, hij is zich wel degelijk bewust dat hij niet per ongeluk in de gevangenis zit", zei Dayez daarover in mei al in een interview met Le Vif/L’Express. De advocaat zegt dat Dutroux nu bereid is om vragen of verzoeken te beantwoorden. Dat kan volgens Dayez zowel schriftelijk als tijdens een ontmoeting.

2021

Dayez, die sinds 2017 de nieuwe advocaat is van Dutroux, wil zijn cliënt tegen 2021 vrij krijgen. De moordenaar zal dan 25 jaar vastzitten. Dayez heeft in het verleden al meermaals de detentie-omstandigheden van zijn cliënt aangeklaagd. Bovendien vindt de advocaat dat "niemand langer dan 25 jaar in de cel mag zitten". "Een kwarteeuw afgezonderd in een ruimte van negen vierkante meter. Dat lijkt op een marteling of een foltering", zei hij in februari van dit jaar nog aan VTM NIEUWS.

In april zei Dayez dan weer dat "Dutroux als een wild beest wordt behandeld". De kindermoordenaar verblijft in de gevangenis van Nijvel en leeft daar in "zo goed als volledig isolement". Dayez heeft de gevangenisdirectie al verschillende malen gevraagd om het regime van Dutroux te versoepelen.