Dutordoir remt politieke benoemingen bij NMBS af

NMBS-ceo ­Sophie Dutordoir heeft gisteren een plan voorgesteld om de raad van bestuur niet langer inspraak te geven in benoemingen van general managers en dienstchefs. De raad van bestuur zou alleen nog het directiecomité kunnen benoemen. De raad ging daar unaniem mee akkoord, zo melden L'Echo, Le Soir, De Standaard en De Tijd vandaag.

De NMBS heeft de gewoonte om spoormannen politiek te benoemen. Dat geldt zeker voor de topfuncties: Sophie Dutordoir werd na maanden politiek getouwtrek aangesteld als ceo.



De afgelopen maanden slaagde Dutordoir er wel al in om zelf mensen aan te duiden op cruciale posities. Zo nam Petra Blanckaert, de voormalige rechterhand van Jo Cornu en Dutordoir, de functie op van general manager hr. Daar is best wat werk, aldus Dutordoir. Volgens de ceo was er bij de NMBS geen sprake van een volwaardige hr-beleid, en ontbraken doelstellingen, mobiliteit en een opleidingsbeleid.



De raad van bestuur keurde ook een investeringsprogramma van 3,2 miljard euro goed voor de volgende vier jaar. Dat bevestigt de eerder geplande aankoop van de dubbeldektreinen. Er komen ook 10.000 bijkomende parkeerplaatsen. Elk jaar worden verder ook in zeven stations de perrons verhoogd.