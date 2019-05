Durf jij het aan? Deze Hasseltse escaperoom staat helemaal in teken van horrorfilmreeks Saw KVDS

24 mei 2019

19u49

Bron: Eigen berichtgeving 24 In Hasselt is een opmerkelijke nieuwe escaperoom opengegaan en ze is niet voor watjes. Deelnemers worden geblinddoekt en vastgeketend opgesloten in een bloederige badkamer en moeten - net als in de bekende filmreeks Saw - zo snel mogelijk proberen te ontsnappen.

Acht delen werden er gemaakt van de Amerikaanse horrorfranchise rond Jigsaw, een psychopaat die zijn slachtoffers gevangen zet en hen verplicht om raadsels op te lossen om weer vrij te komen. Wie een fout maakt of niet tijdig de uitgang vindt, riskeert zijn leven.

Bloederig

Zo een vaart loopt het gelukkig niet bij Escape Room Hasselt, maar de nieuwe kamer die er deze week werd geopend, ádemt de film. “Deelnemers worden geblinddoekt een bloederige badkamer binnengebracht en vastgeketend aan hun voeten”, vertelt Semih Diren, die de samen met Tarik Akyuz en Dogan Ercan het spannende spel bedacht. “Eentje wordt zelfs in een kooi opgesloten. Vervolgens moeten ze binnen de vooropgestelde tijd proberen te ontsnappen.”





Voorkennis is niet vereist, maar voor de fans van de filmreeks zitten er wel heel wat herkenbare extraatjes in. “We hebben bijvoorbeeld de sprekende pop uit de film nagemaakt”, gaat Semih verder. “Die zit op een fiets, rijdt vooruit en praat zelfs. Er is ook een guillotine.” (lees hieronder verder)

Anderhalf jaar werkten Simeh, Tarik en Dogan aan de nieuwe kamer. Alles deden ze zelf, van het bedenken van het idee tot de uitwerking. Met alleen een beetje hulp van een handige vader en een vriend die elektricien is voor de speciale effecten.

“Het idee is helemaal origineel, een dergelijke escaperoom rond Saw bestaat nog niet”, klinkt het. “Originaliteit vinden we heel belangrijk. We spelen zelf ook graag escaperooms, maar proberen dat te beperken om onszelf zo min mogelijk te laten beïnvloeden.”

Thibaut Courtois

De drie zijn met de escaperoom niet aan hun proefstuk toe. In Hasselt hebben ze er al eentje - Dokter Angel, over een dokter die ervan verdacht wordt op mensen te hebben geëxperimenteerd – en ook in Genk zijn ze actief. Die laatste escaperoom werd al bezocht door een hele reeks bekenden, zoals Thibaut Courtois, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Jelle Vossen.

Benieuwd? Om de escaperoom te spelen moet je minstens 12 jaar zijn en de prijs hangt af van de grootte van de groep. Voor een groep van 2 personen betaal je 30 euro, voor een groep van 6 is dat 20 euro. Alle info vind je op de website van Escape Room Hasselt.