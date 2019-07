Duo slaat treinbegeleider hersenschudding mvdb

25 juli 2019

14u58

Bron: Belga 2 Een treinbegeleider is woensdagavond aangevallen en ernstig gewond geraakt in het station van Ecaussinnes (Henegouwen). Twee daders zijn onderschept door de politie, meldt het parket van Bergen.

De treinbegeleider heeft een hersenschudding en verwondingen in het gezicht overgehouden aan het incident. Hij is zeker arbeidsongeschikt tot 16 augustus.



Van de twee personen die opgepakt zijn, is er een bekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten. De twee aanvallers zullen deze namiddag voor de onderzoeksrechter worden geleid.