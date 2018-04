Duo probeerde in te breken met zelfmoordterrorist Abdeslam, nu krijgen ze daarvoor een werkstraf SVM

11 april 2018

10u59

Twee mannen die in maart 2015 een inbraak probeerden te plegen in Dilbeek zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van 200 en 150 uur. Het duo pleegde de feiten samen met Brahim Abdeslam, een van de mannen die zich op 13 november 2015 opblies in Parijs. Hij is de broer van Salah, de enige overlevende van het moordcommando. Dat gebeurde enkel omdat zijn bomgordel niet werkte.

Fransman Brahim Abdeslam (31) uit Sint-Jans-Molenbeek maakte deel uit van de terroristen die in de buurt van de Place de la République een dodelijke raid uitvoerden op de terrassen van verschillende bars en restaurants. Aan het einde van die raid blies Abdeslam zich op in restaurant Comptoir Voltaire, op de boulevard Voltaire. Enkele maanden voordien was hij betrokken bij een inbraakpoging in Dilbeek.

Op 29 maart 2015 verwittigde een inwoner van de Vlaams-Brabantse gemeente de politie omdat er geprobeerd werd bij hem in te breken. Bij aankomst zag de politie een zwarte BMW wegrijden. Die wagen werd achtervolgd en tegengehouden in Sint-Agatha-Berchem.

In het voertuig zaten Brahim Abdeslam en twee andere mannen. Bij een grondige fouille van de wagen trof de politie een kniptang, een schroevendraaier, handschoenen en hasj aan. Vlak bij de woning waar geprobeerd was in te breken, werd naast een tweede schroevendraaier ook een voetspoor van een van Abdeslams kompanen gevonden.

De twee mannen hielden vol dat ze met de inbraakpoging niets te maken hadden, maar de rechtbank vond hun verklaringen volslagen ongeloofwaardig. Als ze de werkstraffen niet naar behoren uitvoeren, moeten de twee respectievelijk 18 en 15 maanden naar de gevangenis.