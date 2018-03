Duo met wie Brahim Abdeslam inbraak zou gepleegd hebben, riskeert 18 maanden cel sam

07 maart 2018

18u31

Bron: belga 0 Het parket vordert 18 maanden celstraf tegen twee mannen die in maart 2015 een inbraak zouden gepleegd hebben in Dilbeek. Een vermoedelijke derde inbreker was Brahim Abdeslam, die zich op 13 november 2015 opblies in Parijs.

Fransman Brahim Abdeslam (31) uit Sint-Jans-Molenbeek maakte deel uit van het commando terroristen dat op 13 november 2015 in de buurt van de Place de la République een dodelijke raid uitvoerde op de terrassen van verschillende bars en restaurants. Aan het einde van die raid blies Abdeslam zich op in restaurant Comptoir Voltaire, op de boulevard Voltaire. Enkele maanden voordien zou hij betrokken geweest zijn bij een misdrijf in Dilbeek.

Op 29 maart 2015 werden namelijk drie mannen op heterdaad betrapt, toen ze in die Vlaams-Brabantse gemeente probeerden in te breken in een woning. Het drietal sloeg op de vlucht, maar de politie kon uiteindelijk drie verdachten identificeren, onder wie Brahim Abdeslam. Die was intussen omgekomen bij de aanslagen in Parijs, maar het parket dagvaardde nog wel de twee andere verdachten en eist nu een celstraf van 18 maanden tegen beiden. De twee ontkennen elke betrokkenheid en vragen de vrijspraak.

Het vonnis valt op 11 april.