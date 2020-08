Duo Magnette-De Wever plant nieuw gesprek met liberalen, MR herbevestigt as met Open Vld LH

05 augustus 2020

14u41

Bron: Belga 2 De koninklijke opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) plannen deze week een nieuw gesprek met de liberale partijen Open Vld en MR, zo is uit goede bron vernomen. Wanneer dat gesprek precies zal plaatsvinden, wordt niet vrijgegeven. Ondertussen herhaalt de MR dat ze in de formatiegesprekken één familie vormt met Open Vld. “Alle bureauleden hebben opnieuw krachtig de sterkte van de liberale familieband tussen MR en Open Vld bevestigd”, zo klonk het na afloop van partijbureau.

Gisteren hadden Magnette en De Wever een uitgebreid gesprek met de groene partijen Ecolo en Groen. Na afloop bleek het water nog erg diep. Volgens Groen en Ecolo vormt de nota van Magnette en De Wever alleszins nog niet de basis "voor een formule met ecologisten". Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet noemde de nota de “wachtkamer voor het confederalisme”.

De blik keert daarom opnieuw richting liberale familie. De Wever en Magnette beschikken namelijk voorlopig enkel over de steun van PS, cdH, sp.a, CD&V en N-VA, maar dat is nog niet voldoende voor een meerderheid.

Het duo Magnette-De Wever had begin vorige week al een gesprek met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. Maar ook dat was geen onverdeeld succes. De Wever zei na afloop dat "niemand nog voorstander is van MR in de regering" en dat Bouchez er "alleen op uit is de onderhandelingen te doen mislukken". Open Vld liet dan weer verstaan dat de voorliggende nota zowel op economisch als op institutioneel vlak moet bijgestuurd worden.

MR herbevestigt as met Open Vld

Nu komt er dus een tweede gesprek met de liberale familie. Die familie heeft al herhaaldelijk gezegd dat ze één as vormen en zich niet uit elkaar zullen laten spelen en dat was ook de boodschap die vandaag na afloop van het partijbureau van de MR herhaald werd.

“Om dat gemeenschappelijke werk verder te zetten, wil het MR-partijbureau, de samenwerking en de gemeenschappelijke activiteiten met Open Vld, zoals opgestart door voorzitters Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert, versterken”, klinkt het nog.

Bij MR blijft men bereid te spreken over de vorming van een nieuwe regering. “Zoals we al sinds mei 2019 zeggen, stelt de MR geen exclusieven tegenover andere democratische partijen. We vragen enkel om te kunnen spreken over een solide, modern en efficiënt project voor alle burgers van het land”, stelt de MR.

Zaterdag wordt het preformateursduo Magnette-De Wever alvast opnieuw op het paleis verwacht.

