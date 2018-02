Duo maakte 1,4 miljoen cash geld buit bij home invasion in Rumst Zoon van aangevallen man (78) zit in Spaanse cel mvdb

26 februari 2018

15u18

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot zes jaar gevorderd voor drie beklaagden die vervolgd worden voor een home invasion bij een 78-jarige man uit Rumst. De daders waren op het geld van zijn zoon uit, die in Spanje in de cel zat. Volgens de burgerlijke partijen werd er 1,4 miljoen euro buitgemaakt, maar de beklaagden betwisten dat.

Op 21 juni 2016 werd er om 1 uur 's nachts aangebeld bij het slachtoffer. Henri D.R. (30) vroeg een glas water voor Katja Q. (25), die onwel was geworden. De man trok vervolgens een vuurwapen en dwong de zeventiger richting slaapkamer. Hij werd vastgebonden op bed en Katja Q. dreigde ermee hem met een petanquebal te slaan, als hij zich niet rustig hield.

'Schattenjacht' in tuin

Henri D.R. ging op zoek naar het geld van de zoon, dat niet alleen in de woning, maar ook in de tuin verborgen was. Na een 'schattenjacht' van twee uur vertrokken ze met een zak vol geld. De politie kwam de beklaagden op het spoor na een anonieme tip.

Henri D.R. bekende dat zijn halfbroer Glenn B. (32), die nog voor de zoon gewerkt had, hem getipt had dat er 1,4 miljoen euro te halen viel en waar het geld verborgen was. Hij beweerde dat hij van Glenn B. 65.000 euro had gekregen, waarmee hij een Mercedes, een Volkswagen Touareg en computermateriaal gekocht had.

Ook Katja Q. legde bekentenissen af. Zij had 8.000 euro van de buit ontvangen. Glenn B. betwistte dat hij zijn broer getipt had en beweerde dat iedereen wist dat het slachtoffer veel geld in huis had. Hij had zijn broer het geld zien tellen en had 50.000 à 65.000 euro gekregen om te zwijgen. Uit wroeging had hij zijn deel terug aan het slachtoffer gegeven. Hij vroeg als enige de vrijspraak.

De verdediging vroeg de rechtbank om de eis van de burgerlijke partijen te herleiden naar één euro provisioneel, omdat de omvang van de buit onduidelijk blijft. Ze vroeg zich ook luidop af of het geld wel een 'koosjere' oorsprong had.