Duo in auto berooft jongeman van jas en smartphone mvdb

16u48

Bron: TV Limburg 0 belga Een jongeman is gisteravond in elkaar geslagen en beroofd in Overpelt, meldt TV Limburg. Ter hoogte van de basisschool in de Holvenstraat werd hij ingehaald door een kleine, grijze personenwagen.

Twee personen stapten uit en wenkten het slachtoffer. Ze gaven hem enkele slagen en stampen. De jongeman werd verplicht om zijn jas en smartphone af te geven. De twee reden daarna weg. Het slachtoffer werd achteraf in het ziekenhuis verzorgd.

De politiezone HANO doet een oproep naar getuigen van de gewelddadige overval. Dat kan per telefoon via 011/440820 of per mail.