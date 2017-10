Duo gaat agenten te lijf na wilde achtervolging in de Borinage MV

18u34

Bron: Belga 2 photo_news Twee individuen hebben agenten van de politiezone Boraine geslagen nadat ze in Dour werden tegengehouden na een wilde achtervolging in de Borinage. Er is een dossier geopend wegens gewapende weerspannigheid, toebrengen van slagen aan agenten en verkeersinbreuken. Dat meldt het parket van Bergen.

Zondag omstreeks 14 uur zette een politieauto in Quaregnon de achtervolging in op een Ford Fiesta die te snel reed. Ondanks aanmaningen vervolgde de bestuurder tegen erg hoge snelheden zijn weg. Er deden zich geen aanrijdingen voor, maar andere weggebruikers werden in gevaar gebracht.



Onderzoek tijdens de achtervolging leerde dat de nummerplaat van het voertuig geschrapt was. Vier politiewagens werden gemobiliseerd. De Ford Fiesta werd uiteindelijk in Dour tot staan gebracht. De twee inzittenden werden opgepakt maar niet zonder dat ze eerst de agenten klappen toedienden. In de wagen werden onder meer walkies-talkies, vuurwapens en juwelen aangetroffen.



Het duo, waarvan de nationaliteit niet werd vrijgegeven, is in hechtenis geplaatst.